MŚ siatkarek: Turcja - Słowenia. Relacja live i wynik na żywo
Turcja kontra Słowenia to spotkanie 1/8 finału MŚ siatkarek 2025. Relacja live i wynik na żywo meczu Turcja - Słowenia na Polsatsport.pl.
W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.
Turczynki do tej pory nie straciły w mundialu nawet seta. Pewnie pokonały Hiszpanki, Bułgarki oraz Kanadyjki i wygrały swoją grupę. Słowenia z kolei triumfowała tylko raz - nad Argentyną. Wcześniej siatkarki z tego kraju przegrały z Amerykankami z Czeszkami.
Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.
Relacja live i wynik na żywo meczu Turcja - Słowenia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.