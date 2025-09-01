W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarze Brazylii zakończyli Memoriał Wagnera zwycięstwem! Trzecia porażka Serbii

Turczynki do tej pory nie straciły w mundialu nawet seta. Pewnie pokonały Hiszpanki, Bułgarki oraz Kanadyjki i wygrały swoją grupę. Słowenia z kolei triumfowała tylko raz - nad Argentyną. Wcześniej siatkarki z tego kraju przegrały z Amerykankami z Czeszkami.

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Turcja - Słowenia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.

Polsat Sport