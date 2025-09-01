Najpierw singiel, teraz debel... Koniec nowojorskiej przygody Magdaleny Fręch
Magdalena Fręch w parze z rosyjską tenisistką Anną Blinkową przegrały z Chinką Yue Yuan oraz Kolumbijką Camilą Osorio 3:6, 4:6 i odpadły w drugiej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku.
Magdalena Fręch odpadła z turnieju deblowego US Open.
Wcześniej na 3. rundzie Fręch zakończyła udział w rywalizacji singlistek.
Z kolei z rywalizacji deblowej odpadły już także dwie inne Polki - Magda Linette w 2. rundzie, a Katarzyna Piter po meczu otwarcia.
Wynik meczu 2. rundy debla:
Yue Yuan, Camila Osorio (Chiny, Kolumbia) - Magdalena Fręch, Anna Blinkowa (Polska, Rosja) 6:3, 6:4.
