Najpierw singiel, teraz debel... Koniec nowojorskiej przygody Magdaleny Fręch

Wcześniej na 3. rundzie Fręch zakończyła udział w rywalizacji singlistek.

Z kolei z rywalizacji deblowej odpadły już także dwie inne Polki - Magda Linette w 2. rundzie, a Katarzyna Piter po meczu otwarcia.

Wynik meczu 2. rundy debla:

Yue Yuan, Camila Osorio (Chiny, Kolumbia) - Magdalena Fręch, Anna Blinkowa (Polska, Rosja) 6:3, 6:4.

MS, PAP