Najpierw singiel, teraz debel... Koniec nowojorskiej przygody Magdaleny Fręch

Tenis

Magdalena Fręch w parze z rosyjską tenisistką Anną Blinkową przegrały z Chinką Yue Yuan oraz Kolumbijką Camilą Osorio 3:6, 4:6 i odpadły w drugiej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku.

fot. PAP
Magdalena Fręch odpadła z turnieju deblowego US Open.

Wcześniej na 3. rundzie Fręch zakończyła udział w rywalizacji singlistek.

 

Z kolei z rywalizacji deblowej odpadły już także dwie inne Polki - Magda Linette w 2. rundzie, a Katarzyna Piter po meczu otwarcia.

 

Wynik meczu 2. rundy debla:

 

Yue Yuan, Camila Osorio (Chiny, Kolumbia) - Magdalena Fręch, Anna Blinkowa (Polska, Rosja) 6:3, 6:4.

MS, PAP
