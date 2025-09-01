Nie żyje dwukrotny olimpijczyk. Był kapitanem reprezentacji Polski

Mężczyzna zmarł 1 września w Hamburgu, gdzie od wielu lat mieszkał, a przed przejściem na emeryturę także pracował.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany pięściarz. Był legendą wagi ciężkiej

Ziaja reprezentował Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Rzymie (1960) oraz Monachium (1972). Przez wiele lat stanowił o sile reprezentacji Polski w hokeju na trawie. Był także jej kapitanem. Łącznie wystąpił w 79 meczach w kadrze i strzelił 18 goli - w tym w jedynym wygranym przez Polskę spotkaniu z Niemcami (1962, 2:0).

Po zakończeniu kariery zawodniczej Ziaja został trenerem. Prowadził m.in. reprezentację kobiet Austrii (1973), męską reprezentację Polski (1974-80) oraz Szwajcarii (1981-83). W latach 1984-2010 pełnił funkcję kierownika zespołu juniorskiej reprezentacji Niemiec.