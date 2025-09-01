Nie żyje dwukrotny olimpijczyk. Był kapitanem reprezentacji Polski

Inne

W wieku 84 lat zmarł Witold Ziaja. Mężczyzna był wieloletnim reprezentantem Polski w hokeju na trawie, dwukrotnym olimpijczykiem, a później trenerem.

Nie żyje dwukrotny olimpijczyk. Był kapitanem reprezentacji Polski
Nie żyje Witold Ziaja.

Mężczyzna zmarł 1 września w Hamburgu, gdzie od wielu lat mieszkał, a przed przejściem na emeryturę także pracował. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany pięściarz. Był legendą wagi ciężkiej

 

Ziaja reprezentował Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Rzymie (1960) oraz Monachium (1972). Przez wiele lat stanowił o sile reprezentacji Polski w hokeju na trawie. Był także jej kapitanem. Łącznie wystąpił w 79 meczach w kadrze i strzelił 18 goli - w tym w jedynym wygranym przez Polskę spotkaniu z Niemcami (1962, 2:0).

 

Po zakończeniu kariery zawodniczej Ziaja został trenerem. Prowadził m.in. reprezentację kobiet Austrii (1973), męską reprezentację Polski (1974-80) oraz Szwajcarii (1981-83). W latach 1984-2010 pełnił funkcję kierownika zespołu juniorskiej reprezentacji Niemiec.

 

 

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁEWITOLD ZIAJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dariusz Łukaszewski: Iga Świątek to niezwykle ambitna osoba
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 