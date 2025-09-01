Nie żyje znany pięściarz. Był legendą wagi ciężkiej

Bugner był mistrzem Wielkiej Brytanii, Europy i Wspólnoty Narodów. Śmierć byłego sportowca potwierdziła Brytyjska Izba Kontroli Boksu.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że były mistrz Wielkiej Brytanii, Europy, Wspólnoty Narodów wagi ciężkiej i pretendent do tytułu mistrza świata Joe Bugner zmarł w domu opieki w Brisbane w Australii. Brytyjska Izba Kontroli Boksu składa kondolencje rodzinie Joego" - napisano w komunikacie.

Bugner był legendą wagi ciężkiej. Łącznie stoczył 84 profesjonalne walki. Wygrał 69 z nich, z czego aż 41 przez nokaut. Raz zremisował, a 13 razy musiał uznać wyższość rywali.

Pochodzący z Węgier zawodnik dwukrotnie mierzył się z innym legendarnym pięściarzem - Muhammadem Alim. Oba pojedynki przegrał na punkty.

