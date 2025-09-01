Nie żyje znany pięściarz. Był legendą wagi ciężkiej

Sporty walki

Przykre informacje napłynęły z Australii. W wieku 75 lat zmarł Joe Bugner. Pięściarz wygrał 69 z 84 walk, z czego 41 przez nokaut.

Nie żyje znany pięściarz. Był legendą wagi ciężkiej
fot. PAP

Bugner był mistrzem Wielkiej Brytanii, Europy i Wspólnoty Narodów. Śmierć byłego sportowca potwierdziła Brytyjska Izba Kontroli Boksu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Olbrzymia tragedia. Nie żyje młody polski sportowiec. Miał 15 lat

 

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że były mistrz Wielkiej Brytanii, Europy, Wspólnoty Narodów wagi ciężkiej i pretendent do tytułu mistrza świata Joe Bugner zmarł w domu opieki w Brisbane w Australii. Brytyjska Izba Kontroli Boksu składa kondolencje rodzinie Joego" - napisano w komunikacie. 

 

Bugner był legendą wagi ciężkiej. Łącznie stoczył 84 profesjonalne walki. Wygrał 69 z nich, z czego aż 41 przez nokaut. Raz zremisował, a 13 razy musiał uznać wyższość rywali. 

 

Pochodzący z Węgier zawodnik dwukrotnie mierzył się z innym legendarnym pięściarzem - Muhammadem Alim. Oba pojedynki przegrał na punkty. 

 

 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSJOE BUGNERSPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brian Ortega - Aljamain Sterling. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 