Nie żyje wieloletni szef niemieckiej drużyny. Poprowadził ją do wielkich sukcesów

W latach 60. i 70. XX wieku Godefroot był drugim najbardziej utytułowanym belgijskim kolarzem zawodowym, ustępując tylko Eddy'emu Merckxowi. Wygrał m.in. dziesięć etapów Tour de France oraz prestiżowe klasyki Paryż-Roubaix (1969), Dookoła Flandrii (1968, 1978) czy Liege-Bastogne-Liege (1967). Jeszcze jako amator wywalczył brązowy medal olimpijski na igrzyskach w Tokio w 1964 roku.

Przez 14 lat kierował grupą kolarską Telekom (później pod szyldem T-Mobile), której sukcesy wywołały bezprecedensowy boom kolarski w Niemczech. Kiedy w 2007 roku ujawniono dopingowe praktyki w tym zespole, dotyczące także Riisa i Ullricha, Godefroot wycofał się z kolarstwa. Twierdził, że nie miał pojęcia o żadnych machinacjach. „To nie ja stałem za tym systemem” – podkreślał Belg w jednym z wywiadów.

W ostatnich latach wycofał się z życia publicznego, m.in. z powodu choroby Parkinsona.

PAP