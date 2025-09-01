Niedługo mecz Polska - Finlandia, a tu takie wieści. Duże osłabienie

Piłka nożna

Na rozpoczętym w poniedziałek zgrupowaniu reprezentacji Finlandii, która 7 września zmierzy się w Chorzowie w eliminacjach mistrzostw świata 2026 z Polską, nie pojawił się bramkarz Lukas Hradecky, który nie wystąpi w tym meczu z powodu kontuzji kolana.

Niedługo mecz Polska - Finlandia, a tu takie wieści. Duże osłabienie
fot. Cyfrasport

Hradecky, który rozegrał 101 meczów w reprezentacji Finlandii i jest jej kapitanem, po transferze z Bayeru Leverkusen jest pierwszym bramkarzem AS Monaco. W niedzielnym meczu ze Strasbourgiem w 79. minucie odniósł kontuzję kolana.

 

Dzień później, po badaniach lekarskich, stwierdzono, że jego występ w meczu z Polską i trzy dni wcześniej w meczu towarzyskim z Norwegią w Oslo jest niemożliwa.

 

Zastąpi go 32-letni Jesse Jorononen. W 26-osobowym składzie przedstawionym 27 sierpnia przez selekcjonera Jacoba Friisa nie było go ze względu na niedawany transfer z Wenezii FC do Palermo i aklimatyzacji w nowym klubie. Teraz został powołany w trybie natychmiastowym. W drużynie narodowej rozegrał 17 meczów.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sławomir Abramowicz: W tym roku nasza droga do fazy ligowej była dużo trudniejsza
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 