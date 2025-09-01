Niedługo mecz Polska - Finlandia, a tu takie wieści. Duże osłabienie

Hradecky, który rozegrał 101 meczów w reprezentacji Finlandii i jest jej kapitanem, po transferze z Bayeru Leverkusen jest pierwszym bramkarzem AS Monaco. W niedzielnym meczu ze Strasbourgiem w 79. minucie odniósł kontuzję kolana.

Dzień później, po badaniach lekarskich, stwierdzono, że jego występ w meczu z Polską i trzy dni wcześniej w meczu towarzyskim z Norwegią w Oslo jest niemożliwa.

Zastąpi go 32-letni Jesse Jorononen. W 26-osobowym składzie przedstawionym 27 sierpnia przez selekcjonera Jacoba Friisa nie było go ze względu na niedawany transfer z Wenezii FC do Palermo i aklimatyzacji w nowym klubie. Teraz został powołany w trybie natychmiastowym. W drużynie narodowej rozegrał 17 meczów.