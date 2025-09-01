Niemiecki siatkarz dołączył do Aluron CMC Warty Zawiercie! Zastąpi reprezentanta

Yann Böhme (rocznik 1997) to atakujący reprezentacji Niemiec, w barwach której występował m.in. w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W swej karierze występował w klubach Blue Volleys Gotha, SVG Luneburg i Energiequelle Netzhoppers KW.





Duet atakujących w ekipie Aluron CMC Warta Zawiercie w zbliżającym się sezonie będą tworzyli Bartłomiej Bołądź oraz Kyle Ensing. Reprezentant Polski dołączył już do drużyny i pod koniec sierpnia rozpoczął treningi. Amerykanin jedzie ze swoją kadrą na mistrzostwa świata, które w dniach 12–28 września odbędą się na Filipinach. Klub znalazł zastępstwo i w okresie przygotowawczym drużynę wspierać będzie niemiecki atakujący.

"Do naszych treningów dołączył Yann Böhme, trzeci atakujący reprezentacji Niemiec. W najbliższym czasie będzie zastępować Kyle’a Ensinga, który we wrześniu zagra na mistrzostwach świata. Kyle Ensing wróci do Zawiercia po zakończeniu turnieju na Filipinach" – napisał klub w komunikacie.