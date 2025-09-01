Niespodzianka na US Open! Faworytka gospodarzy poza turniejem

Karolina PotrykusTenis

Coco Gauff przegrała z Naomi Osaką 3:6, 2:6 w czwartej rundzie US Open i pożegnała się z turniejem. Japonka po raz trzeci w karierze zagra w ćwierćfinale tego "Szlema".

Niespodzianka na US Open! Faworytka gospodarzy poza turniejem
fot. AFP
Coco Gauff

Osaka już na powitanie przełamała trzecią tenisistkę rankingu WTA, a później wygrała swoje podanie. Gauff wprawdzie zaczęła lepiej grać, ale nie potrafiła odrobić straty z początku partii. W samej końcówce Japonka raz jeszcze przełamała swoją rywalkę i - wykorzystawszy już pierwszą piłkę setową - wyszła na prowadzenie w tym meczu.

 

W kolejnej partii pierwsze kilka gemów przebiegło w ekspresowym tempie. Panie niemal bez strat wygrywały swoje podania. W pewnym momencie Japonka ponownie przełamała Gauff i wyszła na prowadzenie 4:2. Dominacja tenisistki z Osaki była widoczna. Bezlitośnie punktowała coraz bardziej sfrustrowaną przeciwniczkę, która raz po raz posyłała piłkę w aut. 27-latka wygrała tego seta 6:2 oraz całe spotkanie 2:0.


Coco Gauff - Naomi Osaka 3:6, 2:6

