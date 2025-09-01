Ogromne emocje w meczu Polaka na US Open! Trzy meczbole obronione

Karol Drzewiecki i Brytyjczyk Marcus Willis w decydującym tie-breaku obronili trzy meczbole i wygrali z Australijczykiem Johnem Peersem oraz Amerykaninem Jacksonem Withrowem 3:6, 6:3, 7:6 (13-11) i awansowali do trzeciej rundy debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku.

Karol Drzewiecki z awansem na US Open

Drzewiecki i Willis dostali się do turnieju deblowego jako rezerwowi. Tym samym pochodzący z Gorzowa Wlkp. 29-latek, który już odniósł w Nowym Jorku życiowy sukces, po raz czwarty w sezonie znalazł się w głównej drabince Wielkiego Szlema wskutek wycofania się innej pary.

 

Na otwarcie Polak i Brytyjczyk pokonali australijską parę Matthew Ebden - Jordan Thompson 7:6 (7-5), 6:2. Thompson w ubiegłorocznej edycji imprezy w Nowym Jorku, wraz z swym rodakiem Maxem Purcellem, triumfował w grze podwójnej.

 

O ćwierćfinał Drzewiecki i Willis powalczą z triumfatorami spotkania między Czechami Tomasem Machacem i Matejem Vocelem oraz rozstawionymi z numerem drugim Marcelo Arevalo z Salwadoru i Chorwatem Mate Pavicem.

 

W 2. rundzie debla wystąpi też Jan Zieliński, któremu na Flushing Meadows partneruje Czech Adam Pavlasek.

 

Karol Drzewiecki, Marcus Willis - John Peers, Jackson Withrow 3:6, 6:3, 7:6 (13-11).

