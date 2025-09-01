Polak zagra o ćwierćfinał US Open

Tenis

Jan Zieliński i Czech Adam Pavlasek pokonali w poniedziałek rozstawionych z numerem 12. Portugalczyka Francisco Cabrala i Austriaka Lucasa Miedlera 6:4, 6:4 w drugiej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku.

Polak zagra o ćwierćfinał US Open
fot. PAP
Jan Zieliński

W niedzielę do 1/8 finału awansował Karol Drzewiecki, któremu partneruje Brytyjczyk Marcus Willis. Wygrali z Australijczykiem Johnem Peersem oraz Amerykaninem Jacksonem Withrowem 3:6, 6:3, 7:6 (13-11).

 

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar znanej tenisistki na US Open! Były chłopak doprowadził ją do łez

 

Wynik meczu 2. rundy debla:

 

Jan Zieliński, Adam Pavlasek - Francisco Cabral, Lucas Miedler 6:4, 6:4. 

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Radosław Szymanik: Bohdan Tomaszewski Cup to nie tylko historia, ale i kuźnia talentów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 