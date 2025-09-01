Polak zagra o ćwierćfinał US Open
Jan Zieliński i Czech Adam Pavlasek pokonali w poniedziałek rozstawionych z numerem 12. Portugalczyka Francisco Cabrala i Austriaka Lucasa Miedlera 6:4, 6:4 w drugiej rundzie debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open w Nowym Jorku.
Jan Zieliński
W niedzielę do 1/8 finału awansował Karol Drzewiecki, któremu partneruje Brytyjczyk Marcus Willis. Wygrali z Australijczykiem Johnem Peersem oraz Amerykaninem Jacksonem Withrowem 3:6, 6:3, 7:6 (13-11).
Wynik meczu 2. rundy debla:
Jan Zieliński, Adam Pavlasek - Francisco Cabral, Lucas Miedler 6:4, 6:4.