Polsat Sport najpopularniejszym sportowym kanałem telewizyjnym lata 

W tej ostatniej wystąpią aż 4 polskie kluby!

Siłą Polsatu Sport jest różnorodna i szeroka oferta transmisji, dzięki czemu nawet w sezonie letnim kibice nie muszą rezygnować z oglądania swoich ulubionych dyscyplin. Z chwilą zakończenia sezonu w ligach siatkarskich, koszykarskich, futbolowych czy piłki ręcznej, fani mogli liczyć na rozgrywki reprezentacyjne, tenis czy lekkoatletykę. Nawet w szczytowym dla wakacji sierpniu, kanały Polsat Sport oferowały fanom sportu 800 godzin transmisji z samych tylko The World Games, a więc igrzysk sportów nieolimpijskich!

Liga Narodów, Wimbledon i eliminacje europejskich pucharów hitami oglądalności Polsatu Sport

Bezsprzecznie tego lata hitem oglądalności sportowych kanałów Polsatu była siatkówka reprezentacyjna. Liga Narodów cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem kibiców w fazie interkontynentalnej, jak i podczas turnieju finałowego siatkarek w Łodzi, na którym Polki wywalczyły trzeci z rzędu brąz czy finałami panów zakończonymi kolejnym złotem Biało-Czerwonych. W lipcu uwagę kibiców przykuł legendarny wielkoszlemowy Wimbledon, w którym po raz pierwszy triumfowała Polka – Iga Świątek. Od półmetka wakacji polscy fani przed telewizorami gremialnie wspierali rodzime kluby w eliminacjach europejskich pucharów UEFA. W połowie sierpnia natomiast walkę o medale mistrzostw świata rozpoczęły Biało-Czerwone siatkarki, a decydujące mecze tego turnieju odbędą się w pierwszym tygodniu września.

Wysyp jesiennych transmisji w kanałach Polsat Sport

Kolejne tygodnie i miesiące również przyniosą widzom ogrom sportowych emocji. Już 12 września rozpoczyna się siatkarski mundial, w którym jednym z faworytów do medali są Polacy. Przełom września i października to start Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. W tej drugiej udział wezmą aż 4 polskie kluby: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Jesienią kanały Polsat Sport pokażą także, Orlen Superligę w piłce ręcznej, Plusligę siatkarzy i Tauron Ligę siatkarek, Ligę Mistrzów i europejskie puchary w siatkówce, tenisowe turnieje cyklu ATP Tour, gale sportów walki w tym UFC czy sporty zimowe, takie jak łyżwiarstwo oraz hokejową Champions League.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

