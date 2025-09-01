Polska siatkarka wypaliła przed meczem z Włoszkami. "Nie boimy się"

W walce o ćwierćfinał Biało-Czerwone zaserwowały kibicom prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Mimo że przegrywały już 1:2, odwróciły losy meczu i wygrały z Belgią 3:2. O emocjach, jakie towarzyszyły Polkom w trakcie tego starcia, opowiedziała środkowa reprezentacji, Aleksandra Gryka.

- Po meczu byłam mega dumna, że to wyciągnęłyśmy. Belgijki grały bardzo dobrze, a my, grając "na zmęczeniu" i nie pokazując naszej najlepszej siatkówki, wygrałyśmy i to napawa dużym optymizmem. Ja też, tak jak kibice, dostawałam zawału co pięć minut, ale na boisku jest inna atmosfera, inne odczucie - skomentowała 25-latka.

Ćwierćfinałowymi rywalkami Polek będą Włoszki, faworytki całego turnieju. Gryka podkreśla, że Biało-Czerwone nie boją się konfrontacji z mistrzyniami olimpijskimi.

- To nie tak, że aura Włoszek na nas działa. To nie jest tak, że my się boimy i trzęsiemy portkami, że gramy z wszechmocną Italią. Każda z nas chciałaby się zrewanżować za VNL. Wiemy, jakim jesteśmy zespołem i na co nas stać. Gdy zagramy naszą najlepszą siatkówkę, jesteśmy w stanie wygrać z każdym - dodała.

Transmisja meczu Polska - Włochy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go rozpocznie się od razu po zakończeniu spotkania Holandia - Japonia.

KP, Polsat Sport