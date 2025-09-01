Polska - Włochy. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć siatkarki?

Czas na ćwierćfinały mistrzostw świata siatkarek. W środę Polska zmierzy się z Włochami. W 1/8 finału podopieczne Stefano Lavariniego wyeliminowały Belgijki, triumfując po pięciosetowym boju.

Zobacz także: To tam zagrają najlepsi. Znamy gospodarza Klubowych Mistrzostw Świata

- Nie zagrałyśmy najlepszego spotkania. Kolejny mecz do nauki, który, mam nadzieję, przyniesie coś pięknego. To ważna lekcja, ale myślę, że nie byłyśmy przygotowane na tak dobrą grę Belgijek - powiedziała po tym starciu atakująca polskiej kadry Magdalena Stysiak.

W środę Polki zmierzą się z faworytkami całego turnieju - Włoszkami. Reprezentacja Italii w 1/8 finału ograła Niemcy, pewnie wygrywając w trzech setach.

Po raz ostatni Polska i Włochy zmierzyły się w półfinale tegorocznej Ligi Narodów. Wówczas Włoszki wygrały 3:0. Czy tym razem Biało-Czerwone zaskoczą faworytki i sprawią niespodziankę?

Transmisja meczu Polska - Włochy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go rozpocznie się od razu po zakończeniu spotkania Holandia - Japonia.

BS, Polsat Sport