Sensacja na US Open! Czołowa tenisistka za burtą

Na wstępnie należy zaznaczyć, że Vondrousova, czyli mistrzyni Wimbledonu 2023 głównie z powodu kłopotów zdrowotnych spadła na 60. pozycję w światowym zestawieniu i nie miała ostatnio rewelacyjnych wyników, choć w czerwcu wygrała turniej WTA na trawie w Berlinie.

W ostatnim sprawdzianie przed US Open - w Cincinnati - odpadła w drugiej rundzie po porażce z Sabalenką 5:7, 1:6. Z kolei Rybakina prezentowała równą i wysoką formę, gdyż w każdym z trzech startów w amerykańskiej części letniego sezonu była w półfinale.

Jej bronią numer jeden w tym pojedynku okazał się serwis, który zazwyczaj bywa głównym atutem Rybakiny. Tym razem jednak urodzona w Moskwie zawodniczka reprezentująca Kazachstan do pięciu asów dołożyła cztery podwójne błędy, a przy pierwszym podaniu miała 62 proc. skuteczności. 26-letnia Czeszka przy pięciu podwójnych błędach posłała 13 asów i trafiała 74 proc. pierwszego serwisu.

Ostatecznie Vondrousova pokonała przeciwniczkę znajdującą się o 50 miejsc wyżej w rankingu WTA w trzech setach 6:4, 5:7, 2:6. Mecz trwał prawie dwie godziny.

Tym samym Czeszka wróciła do ćwierćfinału w Nowym Jorku po dwóch latach.

- Od tamtej edycji przeszłam długą drogę, więc dobrze jest znowu tu być. Za mną niesamowity tydzień i jestem szczęśliwa, że mogłam dotrzeć tak daleko - przyznała.

Jej kolejną przeciwniczką będzie obecna liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka.

