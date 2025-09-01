Serbska siatkarka wraca do Tauron Ligi

Ljubica Kecman (rocznik 1993) przygodę z siatkówką rozpoczęła w klubie Crvena Zvezda Belgrad. Z tą drużyną zdobyła cztery mistrzostwa i pięć Pucharów Serbii, a w 2013 roku została wybrana najlepszą przyjmującą tamtejszej ligi.

Zobacz także: Na ten dzień czekały polskie siatkarki. "Korzystamy od samego rana"

W 2015 roku zdecydowała się na pierwszy zagraniczny transfer. Grała w rumuńskim CSU Medicina Targu Mures, później przeniosła się do Niemiec, by reprezentować barwy SC Potsdam (2016–18).

Kolejne dwa sezony spędziła w Polsce, w klubie Energa MKS Kalisz. W Tauron Lidze rozegrała łącznie 25 spotkań, zdobywając 329 punktów. Na początku drugiego sezonu nabawiła się kontuzji barku, która wykluczyła ją z gry na kilka miesięcy.

Później wróciła do Serbii (ZOK Ub), grała w Grecji (AO Thiras), Francji (Levallois Paris Saint-Cloud), a ostatni sezon spędziła w IBB Spor Kulubu, występującym na zapleczu tureckiej ekstraklasy.

– Wiem, że poziom tutaj jest wysoki i że siatkówka to bardzo popularny sport, co sprawia, że ​​gra się o wiele lepiej przed wszystkimi kibicami i rywalizuje na najwyższym poziomie. Drużyna jest młoda i zaszły zmiany w porównaniu z zeszłym rokiem, ale jestem pewna, że ​​z czasem osiągniemy dobre wyniki i osiągniemy nasze cele – powiedziała Ljubica.

Polsat Sport, bkssa.pl