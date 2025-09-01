Skandal! Luis Suarez opluł trenera rywali... Inter Miami przegrał finał

Inter dominował przez większość meczu, ale to gospodarze strzelali bramki. W 26. minucie pierwszą zdobył Osaze De Rosario, w 84. z rzutu karnego podwyższył Alex Roldan, a w 89. wynik ustali Paul Rothrock.

ZOBACZ TAKŻE: Rekordowy transfer i koniec sagi. Oto nowa gwiazda Liverpoolu!

Kilku dogodnych okazji do zdobycia gola nie wykorzystał ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki Messi. Oprócz niego i Suareza, w składzie prowadzonego przez argentyńskiego trenera Javiera Mascherano Interu byli m.in. Sergio Busquets i Rodriguo De Paul - mistrzowie świata z, odpowiednio, Hiszpanią (2010) i Argentyną (2022), a także Jordi Alba, triumfator Euro 2012 z „La Roja".

- Co teraz czuję? To szaleństwo, to spełnienie marzeń, pokonałem Messiego w finale! – cieszył się De Rosario po meczu, który z trybun oglądało blisko 70 tys. widzów.

Po ostatnim gwizdku doszło do bójki, którą wywołał Suarez, atakując pomocnika drużyny przeciwnej Obeda Vargasa. Podczas szamotaniny Urugwajczyk splunął w kierunku jednego z trenerów Sounders. To nie pierwszy podobne zachowanie byłego gwiazdora Liverpoolu i Barcelony, który wcześniej w karierze kilka razy ugryzł rywali, w tym Włocha Giorio Chielliniego w mistrzostwach świata w 2014 roku.

Dzięki zdobyciu Pucharu Ligi Seattle Sounders został pierwszym klubem z USA, który sięgnął po wszystkie możliwe trofea w Ameryce Północnej. W dorobku ma dwa tytuły ligi MLS, cztery Puchary USA i triumf w Lidze Mistrzów CONCACAF.

W rozgrywkach o Puchar Ligi biorą udział drużyny ligi MLS z USA i Kanady oraz meksykańskiej ligi MX. Inter Miami był w nich najlepszy w 2023 roku.

MS, PAP