Startuje 11. edycja programu "Ninja vs Ninja". Siatkarscy giganci na torze

Międzynarodowe emocje zapewnią utytułowani zawodnicy z zagranicy. Wśród nich: Bethany Lodge z Wielkiej Brytanii – specjalistka od sekwencjonowania DNA, rekordzistka Guinnessa i mistrzyni OCR na dystansie 100 metrów. Była gimnastyczka i cheerleaderka, która od lat z powodzeniem łączy naukę z pasją do sportu. Ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie Samuel Folsom – zawodnik American Ninja Warrior, rekordzista Guinnessa w konkurencji ring toss. Mimo pożaru, który zniszczył jego tor treningowy, odbudował go dzięki wsparciu społeczności Ninja. Wraz z żoną Isabellą, z którą wygrał mistrzostwa par ANW, zawita do Polski, by stanąć na starcie w 11. edycji. Reprezentację Niemiec poprowadzi Leo Janek – 19-letni student i matematyczny geniusz z Berlina, który dwukrotnie zdobył maksymalną liczbę punktów w międzynarodowym konkursie "Kangur" i zajął trzecie miejsce w niemieckiej olimpiadzie matematycznej. Wystąpi razem ze swoim bratem, który wprowadził go do świata Ninja.

Na torze nie zabraknie również doświadczonych i charyzmatycznych zawodników z Polski. Wśród nich Krystian Drzewiecki z Łodzi – wicemistrz Polski w Super Enduro, zawodnik MMA i pasjonat sportów ekstremalnych. Ma za sobą półfinały w edycjach 7, 8 i 10 oraz finały w edycjach 3 i 9. W tym sezonie wraca z jeszcze większym głodem zwycięstwa. Kolejny nasz zawodnik to Mateusz Karbowy z Żagania, zawodowy strażak i trener personalny, który jako jedyny w Polsce potrafi stanąć na jednej ręce na bujanej linie zawieszonej dwa metry nad ziemią. W czerwcu 2025 planuje próbę ustanowienia rekordu Guinnessa, wykonując ten wyczyn pomiędzy lecącymi balonami nad Rio de Janeiro. Startował już w ośmiu edycjach programu – eliminacje w edycjach 1, 7 i 10, półfinał w edycji 6, finały w edycjach 2, 4, 7 i 9. W jego słowniku nie ma słowa „stop”. Powraca też jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu – Sebastian Kasprzak z Warszawy. Magazynier z wielką pasją do sportu i rysunku, znany z tego, że kiedyś wspiął się po piorunochronie na dach trzypiętrowego budynku. Występował w stroju lemura, inspirował blokowiskiem i zawsze wprowadzał pozytywną energię na torze. Ma 165 cm wzrostu i sylwetkę, która nie zdradza jego umiejętności sportowych. Jest to dla niego powód do licznych żartów. Startował w edycjach 5 i 6 (eliminacje), a w edycji 8 dotarł do finału. Marzy o podróży dookoła świata i o kolejnym udanym występie w Ninja.

Nowy sezon, nowe przeszkody i nowy poziom sportowej rywalizacji. Już od pierwszego odcinka 11. edycji Ninja vs Ninja widzowie zobaczą widowisko, które połączy serce, siłę i charakter.

To dopiero początek rywalizacji, której nie można przegapić.

"Ninja vs Ninja" we wtorki od 2.09 o godz. 20.30 w Polsacie

Informacja prasowa