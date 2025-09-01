Tureckie siatkarki uzupełniły grono ćwierćfinalistek MŚ! Trudna przeprawa faworytek

Siatkarki ze Słowenii bez kompleksów podeszły do rywalizacji z faworyzowanymi Turczynkami i na początku uzyskały przewagę (7:10). Podopieczne trenera Daniele Santarellego wygrały cztery kolejne akcje (11:10), później powtórzyły taką serię (17:14) i wydawało się, że opanowały sytuację. Słowenki jednak nie rezygnowały - odrabiały straty, gdy asami popisały się Nika Milosic (19:19) i Fatoumatta Sillah (22:22 - 100 km/h!). Melissa Vargas wywalczyła piłkę setową dla Turcji (24:23), ale Słowenia doprowadziła do gry na przewagi. Zaciętą walkę wygrały Turczynki, kończąc seta blokiem (30:28).





Set numer dwa to mocne otwarcie reprezentacji Turcji (5:1, 10:4), która poprawiła przyjęcie, grała skutecznie i utrzymywała punktowy dystans (17:9). Później poszła seria przy zagrywkach Edy Erdem, po której różnica przekroczyła dziesięć oczek (22:11). Jednostronną partię zakończyła Zehra Gunes skutecznym atakiem ze środka (25:13).

Słowenki nie zamierzały się poddać i od początku trzeciej odsłony wróciły do dobryj gry (5:8, 7:11). Znów zaskoczyły ekipę z Turcji, która po słabym otwarciu musiała gonić wynik. W środkowej części seta wygrała sześć akcji z rzędu od stanu 10:13 do 16:13, dobrze prezentując się w bloku. Atak Melissy Vargas dał piłkę meczową (24:20), ale rywalki dzięki skutecznej grze Evy Zatkovic broniły się w kolejnych akcjach i doprowadziły do gry na przewagi! Wojnę nerwów wygrały jednak Turczynki, a ich awans do czołowej ósemki przypieczętowała asem serwisowym Eda Erdem.

Skrót meczu Turcja - Słowenia:



Najwięcej punktów: Melissa Vargas (20), Eda Erdem – Turcja; Fatoumatta Sillah (15), Eva Zatkovic (15) – Słowenia. Turczynki lepsze w ataku, lepiej punktowały blokiem (10–7) oraz zagrywką (7–3), popełniły też mniej błędów własnych (16, przy 20 rywalek).

W ćwierćfinale Turcja zmierzy się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 4 września. Słowenia odpadła z rywalizacji, ale z pewnością zasłużyła na miano jednej z rewelacji turnieju.

Turcja – Słowenia 3:0 (30:28, 25:13, 29:27)

Turcja: Yaprak Erkek, Melissa Vargas, Zehra Gunes, Eda Erdem, Cansu Ozbay, Ebrar Karakurt – Gizem Orge (libero) oraz Elif Sahin, Hande Baladin, Ilkin Aydin, Asli Kalac. Trener: Daniele Santarelli.

Słowenia: Fatoumatta Sillah, Eva Zatkovic, Nika Milosic, Sasa Planinsec, Eva Pavlović Mori, Lorena Lorber Fijok – Emi Juric (libero) oraz Mija Siftar, Zana Godec, Zana Ivana Haluzan Sagadin, Polona Frelih. Trener: Alessandro Orefice.

