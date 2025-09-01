Wielki problem Legii! Gwiazda wypada na kilka miesięcy
Legia Warszawa wydała komunikat ws. Jeana-Pierre'a Nsame. Napastnika czeka dłuższa przerwa.
Kameruńczyk doznał urazu w niedzielnym meczu Cracovia - Legia, który zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2:1.
- Bardziej od porażki smuci mnie, że straciliśmy na dłużej Jeana-Pierre'a Nsame - powiedział na konferencji prasowej Edward Iordanescu.
Rumuński szkoleniowiec wprowadził kameruńskiego napastnika, najskuteczniejszego zawodnika Legii w tym sezonie, kwadrans przed końcem, ale ten po kilku minutach - nieatakowany przez nikogo - upadł na murawę i nie mógł kontynuować gry.
Prognozy nie były najlepsze. Oficjalny komunikat pojawił się w poniedziałkowy wieczór.
- Jean-Pierre Nsame doznał urazu zerwania ścięgna Achillesa. W ciągu kilku najbliższych dni będzie operowany. Przerwa zawodnika potrwa kilka miesięcy - czytamy w serwisie "X" (dawniej Twitter).
Nsame strzelił w tym sezonie sześć goli w dwunastu meczach dla Legii.
