"Załatwia swoje sprawy". Urban o nieobecności ważnego piłkarza na zgrupowaniu

W poniedziałek kadra narodowa rozpoczęła zgrupowanie w Katowicach. Z Holendrami Polacy zmierzą się w czwartek w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

- Były drobne stłuczenia po ostatnich meczach ligowych, ale wszyscy są zdrowi i do naszej dyspozycji. Nie wiem, czy dojechał już Matty Cash, bo go brakowało z powodów transportowych. No i nie ma jeszcze Kuby Kiwiora, który ma swoje sprawy. Dzisiaj kończy się okienko transferowe (w czołowych ligach europejskich) i jest możliwość przejścia do innego klubu. Stąd też będzie do naszej dyspozycji dopiero jutro - powiedział Urban.

Kiwior, który do tej pory występował w Arsenalu, przybył w poniedziałek do Portugalii, aby zostać zawodnikiem FC Porto.

PAP