A jednak! Legendarny siatkarz znów zagra w rodzimej lidze

O powrocie Kazijskiego do najwyższej ligi bułgarskiej mówiło się już od dłuższego czasu. W połowie sierpnia menedżer Avii Ludmił Najdenow w rozmowie z bułgarskim dziennikiem Sportal.bg poinformował, że włodarze doszli do porozumienia z 40-latkiem i wkrótce jego transfer zostanie ogłoszony.

Sytuacja nieco się jednak skomplikowała. W związku z bardzo poważną kontuzją Daniela Lavii, jego klub Itas Trentino rozważał zakontraktowanie Bułgara, który we włoskiej lidze grał przez kilkanaście lat.

Transfer do Itasu nie doszedł jednak do skutku. Potwierdziły się za to informacje o dołączeniu legendarnego przyjmującego do Lokomotiwu. Siatkarz został już powitany w mediach społecznościowych klubu.

Oznacza to, że 40-latek wróci do Bułgarii po 20 latach. Pochodzący z Sofii przyjmujący opuścił bowiem bułgarską SuperLigę w 2005 roku, przenosząc się ze Sławii Sofia do Dinama Moskwa.

Kazijski to niezwykle doświadczony i utytułowany siatkarz. W swojej bogatej karierze reprezentował barwy takich klubów Power Volley Milano (ostatnio), Itas Trentino, Halkbank Ankara czy Stocznia Szczecin. Ma na koncie m.in. pięć mistrzostw Włoch, trzy Ligi Mistrzów czy trzy Klubowe Mistrzostwa Świata.

Przyjmujący w latach 2003-2012 występował w reprezentacji Bułgarii. Wraz z kolegami sięgnął między innymi po brązowe medale mistrzostw świata w 2006 roku i mistrzostw Europy trzy lata później.

