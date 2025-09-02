Co za słowa o polskich siatkarkach przed meczem MŚ! Wprost z obozu rywala

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet po raz drugi z rzędu wystąpi w ćwierćfinale mistrzostw świata. Trzy lata temu nasza kadra na tym etapie zmagań po niezwykle zaciętym boju musiała uznać wyższość Serbek, późniejszych triumfatorek mundialu.

W tegorocznej imprezie podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, głównymi faworytkami zawodów odbywających się w Tajlandii. Italia jest bowiem niepokonana od 33 oficjalnych spotkań. Po drodze sięgnęła po mistrzostwo olimpijskie i dwa razy zwyciężyła Ligę Narodów.

Massimo Barbolini, asystent Julio Velasco, z szacunkiem podchodzi do polskich siatkarek. Wypowiada się o Biało-Czerwonych w samych dobrych słowach.

- Przygotowujemy się do meczu z Polską, drużyną światowej klasy, z którą mierzyliśmy się i którą pokonaliśmy w dwóch ostatnich meczach. Oczywiście środowy mecz będzie inny, podejdziemy do niego tak, jak do starcia z Niemcami. Jesteśmy świadomi naszych atutów i tego, że Polska może stanowić dla nas wyzwanie - ocenił, cytowany przez oficjalną stronę włoskiej federacji.

Transmisja meczu Polska - Włochy w środę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 1 oraz online w Polsat Box Go rozpocznie się od razu po zakończeniu spotkania Holandia - Japonia.