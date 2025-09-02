Od czwartku do wtorku zostaną rozegrane mecze 5. i 6. kolejki grup G-L oraz 1. i 2. kolejki grup A-F eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w strefie europejskiej. Wśród najciekawiej zapowiadających się spotkań można wskazać konfrontacje Ukrainy z Francją, Turcji z Hiszpanią oraz Węgier z Portugalią.

Europa wyśle na mundial najwięcej przedstawicieli - aż 16. Azja będzie miała ośmiu reprezentantów w turnieju oraz jedno miejsce w rozgrywkach międzykontynentalnych. Z Afryki zakwalifikuje się dziewięć zespołów plus ewentualnie kolejny z rozgrywek międzykontynentalnych. Drużyny z Ameryki Północnej, Środkowej oraz Karaibów (CONCACAF) otrzymają trzy bezpośrednie kwalifikacje (plus trzy kraje-gospodarze) i kolejne dwa miejsca w rozgrywkach międzykontynentalnych. Ameryka Południowa ma zapewnione sześć bezpośrednich miejsc, a jedna z drużyn powalczy w barażach.

Eliminacje MŚ 2026: Plan transmisji

Czwartek, 4 września:

15:50 Kazachstan - Walia, Polsat Sport 2, Polsat Box Go

17:50 Gruzja - Turcja, Polsat Sport 2, Polsat Box Go

20:35 Słowacja - Niemcy, Polsat Sport 2, Polsat Box Go

20:35 Bułgaria - Hiszpania, Polsat Sport 1, Polsat Box Go

20:35 Liechtenstein - Belgia, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go