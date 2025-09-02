Polska - Francja na żywo. Relacja live i wynik online

Polacy rozpoczęli zmagania w katowickim Spodku od zwycięstwa nad Słowenią 105:95. Polska zakończyła również zwycięstwem drugie starcie z Izraelem, choć było ono bardziej wyrównane (66:64).

Komplet "hat-tricków" zwycięstw "Biało-Czerwoni" zanotowali triumfem nad Islandią (84:75). Z kolei Francuzi wygrali dwa pierwsze mecze. Najpierw 92:64 z Belgią, później 103:95 ze Słowenią.

Polacy czekają na zwycięstwo z Francuzami w meczu o punkty od 40 lat. Czy ta seria zostanie zakończona?

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.

MS, Polsat Sport