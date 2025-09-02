Polska - Francja na żywo. Relacja live i wynik online
Polscy koszykarze zmierzą się z Francją w 4. kolejce Eurobasketu. Czy "Biało-Czerwoni" utrzymają prowadzenie w grupie D? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl.
Polacy rozpoczęli zmagania w katowickim Spodku od zwycięstwa nad Słowenią 105:95. Polska zakończyła również zwycięstwem drugie starcie z Izraelem, choć było ono bardziej wyrównane (66:64).
Komplet "hat-tricków" zwycięstw "Biało-Czerwoni" zanotowali triumfem nad Islandią (84:75). Z kolei Francuzi wygrali dwa pierwsze mecze. Najpierw 92:64 z Belgią, później 103:95 ze Słowenią.
Polacy czekają na zwycięstwo z Francuzami w meczu o punkty od 40 lat. Czy ta seria zostanie zakończona?
Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Francja na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.