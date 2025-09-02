Fatalne informacje. Arkadiusz Milik poza kadrą Juventusu

We wtorek Juventus ogłosił listę piłkarzy zgłoszonych do rozgrywek Champions League w sezonie 2025/2026. W kadrze drużyny prowadzonej przez Igora Tudora znaleźli się między innymi sprowadzeni w ostatnim dniu okienka transferowego Edon Zhegrova czy Lois Openda. Zabrakło natomiast miejsca dla Milika.

Milik w ostatnich miesiącach leczył kontuzję. Jak się okazało, polski napastnik nie zmienił klubu w letnim okienku transferowym. Włoscy dziennikarze nadal łączą go z potencjalnym odejściem z Turynu - wciąż transferów można dokonywać między innymi w Turcji.

31-latek do Juve trafił w 2022 roku z francuskiej Marsylii. Łącznie w barwach Starej Damy rozegrał 75 meczów, w których strzelił 17 goli i zanotował dwie asysty.

Milik w przeszłości grał między innymi w innym włoskim klubie, Napoli. W reprezentacji Polski zanotował 73 występy, zdobywając 17 bramek.

Juventus zainaugurował rozgrywki Serie A od dwóch wygranych - z Parmą i Genoą. W obu spotkaniach Milik nie pojawił się na murawie.

BS, Polsat Sport