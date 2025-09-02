Hit transferowy! Legenda PlusLigi przenosi się do innej drużyny

Kampa w PlusLidze grał łącznie przez jedenaście sezonów i wystąpił w 317 meczach. Reprezentował barwy Cerradu Czarnych Radom (2014–16), Jastrzębskiego Węgla (2016–21) i Trefla Gdańsk (2021–25). W ostatnim z tych klubów pełnił funkcję kapitana. Wywalczył trzy medale: złoty (2021) i dwa brązowe (2017, 2019).

Niemiec pozostanie w PlusLidze. W kolejnym sezonie będzie bronił barw Barkomu Każany Lwów. O transferze poinformowano w mediach społecznościowych klubu.

"Do naszej rodziny dołącza jeden z najsłynniejszych rozgrywających w Europie! Lukas Kampa - kolejny nowy zawodnik Barkomu Każany!

Były zawodnik reprezentacji Niemiec jest dobrze znany polskim kibicom, ponieważ spędził już 11 sezonów w PlusLidze" - napisano na profilu klubu.

W karierze 38-latka nie brakowało również sukcesów z kadrą Niemiec. Najważniejsze to brązowy medal mistrzostw świata 2014 i srebro mistrzostw Europy w 2017. Z reprezentacją pożegnał się po występie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

W 2025 roku Kampa został rzecznikiem sportowym Niemieckiej Federacji Siatkówki oraz członkiem Prezydium Niemieckiego Stowarzyszenia Siatkówki.

W przyszłym sezonie PlusLigi drużyna Barkomu Każany Lwów swoje mecze domowe będzie rozgrywała w Elblągu.