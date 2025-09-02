Hubert Hurkacz wróci do gry? Polak na liście startowej wielkiego turnieju

Hurkacz pauzuje od blisko trzech miesięcy. Ostatni oficjalny mecz rozegrał 11 czerwca w holenderskim s'Hertogenbosch - wygrał w pierwszej rundzie z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 7:6 (7-2), 6:4. Do kolejnego pojedynku nie przystąpił z powodów zdrowotnych. Później wycofał się m.in. z wielkoszlemowego Wimbledonu i US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Aryna Sabalenka zmierzy się z Nickiem Kyrgiosem? Kontrowersyjny tenisista... podał już wynik

Powodem były ciągnące się od dłuższego czasu problemy zdrowotne Polaka. Niedawno tenisista poinformował o przejściu artroskopii kolana, która ma pomóc w powrocie do pełnej dyspozycji.

W międzyczasie dokonała się zmiana na fotelu króla polskiego tenisa. Po kilku latach "panowania" Hurkacz został wyprzedzony przez Kamila Majchrzaka.

Wrocławianin może już niedługo wrócić do gry. Zarówno on, jak i Majchrzak, znaleźli się na liście startowej turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Rywalizacja odbędzie się w dniach 1-12 października.

Warto wspomnieć, że Hurkacz wygrał turniej w Chinach w 2023 roku. W finale pokonał Andrieja Rublowa 6:3, 3:6, 7:6(8).