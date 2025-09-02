Hubert Hurkacz wróci do gry? Polak na liście startowej wielkiego turnieju

Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak znaleźli się na liście startowej turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Dla wrocławianina byłoby to pierwsze oficjalne spotkanie po ponad trzech miesiącach przerwy.

Hubert Hurkacz wróci do gry? Polak na liście startowej wielkiego turnieju
fot. PAP
Hubert Hurkacz

Hurkacz pauzuje od blisko trzech miesięcy. Ostatni oficjalny mecz rozegrał 11 czerwca w holenderskim s'Hertogenbosch - wygrał w pierwszej rundzie z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 7:6 (7-2), 6:4. Do kolejnego pojedynku nie przystąpił z powodów zdrowotnych. Później wycofał się m.in. z wielkoszlemowego Wimbledonu i US Open.

 

Powodem były ciągnące się od dłuższego czasu problemy zdrowotne Polaka. Niedawno tenisista poinformował o przejściu artroskopii kolana, która ma pomóc w powrocie do pełnej dyspozycji.

 

W międzyczasie dokonała się zmiana na fotelu króla polskiego tenisa. Po kilku latach "panowania" Hurkacz został wyprzedzony przez Kamila Majchrzaka.

 

Wrocławianin może już niedługo wrócić do gry. Zarówno on, jak i Majchrzak, znaleźli się na liście startowej turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Rywalizacja odbędzie się w dniach 1-12 października. 

 

Warto wspomnieć, że Hurkacz wygrał turniej w Chinach w 2023 roku. W finale pokonał Andrieja Rublowa 6:3, 3:6, 7:6(8).

