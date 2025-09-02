Jannik Sinner nie przestaje zaskakiwać. Łatwy awans Włocha

Broniący tytułu Jannik Sinner awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Lider światowego rankingu tenisistów pokonał rozstawionego z numerem 23. Kazacha Aleksandra Bublika 6:1, 6:1, 6:1.

fot. PAP/EPA
Jannik Sinner awansował do ćwierćfinału.

Dysponujący potężym serwisem Bublik w drodze do 1/8 finału nawet raz nie został przełamany. W dodatku Kazach wygrał ich poprzednie spotkanie - w czerwcu w Halle. Tym razem jednak nie sprawił Sinnerowi żadnych kłopotów. Spotkanie trwało zaledwie 81 minut.

 

24-letni Włoch stoi przed szansą wygrania trzeciego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. W styczniu triumfował w Australian Open, a w lipcu w Wimbledonie. W czerwcu po pięciosetowym boju przegrał finał French Open z Hiszpanem Carlosem Alcarazem.

 

W ćwierćfinale rywalem Sinnera będzie rodak Lorenzo Musetti (nr 10), który również gładko pokonał Hiszpana Jaume Munara 6:3, 6:0, 6:1.

MS, PAP
