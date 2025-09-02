Jest pierwsza półfinalistka US Open! Faworytka publiczności nadal bez straty seta

Tenis

Jessica Pegula, ubiegłoroczna finalistka, została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Amerykańska tenisistka bez większych problemów pokonała w ćwierćfinale Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:3, 6:3.

Jest pierwsza półfinalistka US Open! Faworytka publiczności nadal bez straty seta
fot. PAP
Jessica Pegula

Rozstawiona z numerem czwartym Pegula nie straciła jeszcze w Nowym Jorku seta. W obu partiach wtorkowego meczu z Krejcikovą, dwukrotną mistrzynią wielkoszlemową, raz straciła podanie. W pierwszej zanotowała dwa przełamania, a w drugiej trzy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zachwyty nad byłym trenerem Świątek! Polak robi furorę na US Open

 

Był to czwarty pojedynek tenisistki z USA z Czeszką i drugie zwycięstwo Amerykanki.

 

Pegula w półfinale czeka na zwyciężczynię pojedynku liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki z Czeszką Marketą Vondrousovą. Jeśli wygra Białorusinka, w półfinale dojdzie do powtórki finału ubiegłorocznej edycji, w której Sabalenka wygrała z Amerykanką 7:5, 7:5.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISUS OPEN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magda Linette opowiedziała o rywalizacji z Igą Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 