Jest pierwsza półfinalistka US Open! Faworytka publiczności nadal bez straty seta

Rozstawiona z numerem czwartym Pegula nie straciła jeszcze w Nowym Jorku seta. W obu partiach wtorkowego meczu z Krejcikovą, dwukrotną mistrzynią wielkoszlemową, raz straciła podanie. W pierwszej zanotowała dwa przełamania, a w drugiej trzy.

Był to czwarty pojedynek tenisistki z USA z Czeszką i drugie zwycięstwo Amerykanki.

Pegula w półfinale czeka na zwyciężczynię pojedynku liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki z Czeszką Marketą Vondrousovą. Jeśli wygra Białorusinka, w półfinale dojdzie do powtórki finału ubiegłorocznej edycji, w której Sabalenka wygrała z Amerykanką 7:5, 7:5.

BS, PAP