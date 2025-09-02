Jest pierwsza półfinalistka US Open! Faworytka publiczności nadal bez straty seta
Jessica Pegula, ubiegłoroczna finalistka, została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Amerykańska tenisistka bez większych problemów pokonała w ćwierćfinale Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:3, 6:3.
Rozstawiona z numerem czwartym Pegula nie straciła jeszcze w Nowym Jorku seta. W obu partiach wtorkowego meczu z Krejcikovą, dwukrotną mistrzynią wielkoszlemową, raz straciła podanie. W pierwszej zanotowała dwa przełamania, a w drugiej trzy.
Był to czwarty pojedynek tenisistki z USA z Czeszką i drugie zwycięstwo Amerykanki.
Pegula w półfinale czeka na zwyciężczynię pojedynku liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki z Czeszką Marketą Vondrousovą. Jeśli wygra Białorusinka, w półfinale dojdzie do powtórki finału ubiegłorocznej edycji, w której Sabalenka wygrała z Amerykanką 7:5, 7:5.