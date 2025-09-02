Jest potwierdzenie! Kacper Urbański piłkarzem Legii Warszawa

To kolejne duże wzmocnienie drużyny Edwarda Iordanescu w trakcie letniego okna transferowego. Przypomnijmy, że latem szeregi Legii zasiliło wielu nowych zawodników. Wśród nich są m.in. gracze z występami w reprezentacji Polski na koncie. Mowa tu o Arkadiuszu Recy i Damianie Szymańskim. Ponadto do zespołu z Warszawy dołączyli m.in. Mileta Rajović, Petar Stojanović czy Antonio Colak. Niemniej jednak sprowadzenie Urbańskiego robi największe wrażenie.

Wychowanek Lechii Gdańsk od 2021 roku był zawodnikiem Bologni. We włoskiej ekipie stopniowo budował swoją pozycję w drużynach juniorskich, by finalnie dostać szansę w pierwszej drużynie. Przez pewien czas był podstawowym graczem zespołu prowadzonego wówczas przez Thiago Mottę. Urbański dobrze spisywał się m.in. w meczach Ligi Mistrzów. Dobra dyspozycja w klubie przełożyła się na występy w reprezentacji. W biało-czerwonych barwach zagrał 11-krotnie, a Michał Probierz powołał go na Euro 2024.

Ostatni sezon był jednak bardzo nieudany dla środkowego pomocnika. Urbański stracił miejsce w składzie Bologni, a następnie trafił na wypożyczenie do Monzy, gdzie również miał problemy z regularną grą. To poskutkowało również utratą pozycji w reprezentacji Polski. Latem Urbański szukał klubu. Pojawiły się spekulacje łączące go z drużynami z Grecji i Hiszpanii. Ostatecznie stanęło na powrocie do kraju.

Piłkarz, który za pięć dni będzie obchodził 21. urodziny, powinien być dużym wzmocnieniem ekipy trenera Iordanescu. Warszawianie będą rywalizowali na trzech frontach - w PKO BP Ekstraklasie, Lidze Konferencji i Pucharze Polski. Pierwszą szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności Urbański będzie miał 14 września. Wtedy Legia w spotkaniu ligowym zagra z Radomiakiem.