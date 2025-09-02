Joanna Wołosz na czerwonym dywanie. Wyjątkowa rola polskiej gwiazdy siatkówki

Wenecki festiwal uznawany jest za najstarszą filmową imprezę na świecie. Jego historia sięga 1932 roku, kiedy to został utworzony przez hrabiego Giuseppe Volpiego. W trakcie festiwalu co roku wręczane są prestiżowe nagrody - Złoty Lew i Puchar Volpiego.

Organizatorzy nie zapomnieli jednak o innych sławach, spoza świata filmu. Zaproszenie na imprezę otrzymały siatkarki Conegliano, jednego z najlepszych żeńskich zespołów świata.



Joanna Wołosz i spółka miały okazję przespacerować się po czerwonym dywanie. Wszystko zostało uwiecznione w mediach społecznościowych.

Zawodniczki wzięły udział w panelu dyskusyjnym. Opowiadały one o swoich sportowych przeżyciach i doświadczeniach.

82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa do 6 września.