Joanna Wołosz na czerwonym dywanie. Wyjątkowa rola polskiej gwiazdy siatkówki

W Wenecji trwa 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Choć głównymi gwiazdami są przedstawiciele świata kina, organizatorzy nie zapomnieli też o sławach z innych dziedzin. Na czerwonym dywanie pojawiły się między innymi siatkarki Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano z Joanną Wołosz na czele.

fot. Instagram/ImocoConegliano/PAP
Wenecki festiwal uznawany jest za najstarszą filmową imprezę na świecie. Jego historia sięga 1932 roku, kiedy to został utworzony przez hrabiego Giuseppe Volpiego. W trakcie festiwalu co roku wręczane są prestiżowe nagrody - Złoty Lew i Puchar Volpiego.

 

Organizatorzy nie zapomnieli jednak o innych sławach, spoza świata filmu. Zaproszenie na imprezę otrzymały siatkarki Conegliano, jednego z najlepszych żeńskich zespołów świata.


Joanna Wołosz i spółka miały okazję przespacerować się po czerwonym dywanie. Wszystko zostało uwiecznione w mediach społecznościowych.

 

 

 

 

Zawodniczki wzięły udział w panelu dyskusyjnym. Opowiadały one o swoich sportowych przeżyciach i doświadczeniach. 

 

82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa do 6 września. 

