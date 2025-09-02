Kibice szaleją na punkcie polskich siatkarek. Komentatorzy Polsatu Sport rozpakowali prezenty dla Biało-Czerwonych

Polki już niedługo zagrają w ćwierćfinale tegorocznego czempionatu globu. Podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się ze świetnie dysponowaną drużyną narodową Włoch.

Zanim ponownie zawodniczki znad Wisły wyjdą na boisko, w programie Polsat SiatCast komentatorzy Polsatu Sport pokazali, jak nasze siatkarki traktowane są w Tajlandii. Joanna Kaczor-Bednarska i Marek Magiera zaprezentowali niektóre prezenty, które Biało-Czerwone otrzymały do tej pory od fanów.

- Na koniec zostawiliśmy coś, co wprawiło nas w absolutne osłupienie. Poprosiliśmy nasze siatkarki, żeby podzieliły się z państwem swoimi prezentami. Każda z nich będzie wracała do kraju z dużym nadbagażem. I oczywiście z bagażem doświadczeń i miejmy nadzieję, że z medalem. Tego im wszyscy życzymy. Teraz państwu chcemy zaprezentować, co dostają jako prezenty od tajskich fanek, fanów raczej nie ma. Proszę przygotować się na ciekawe doznania. Specjalnie nie zaglądaliśmy do tych toreb, które dziewczyny nam tutaj przyniosły. Proszę nam wierzyć, że nie jest to nawet jeden procent tego, co znajduje się w ich pokojach - opowiedział Magiera.

Następnie komentator Polsatu Sport zaprezentował prezenty znajdujące się w jednej z toreb. Jako pierwszy pokazał szalik, na którym nadrukowana została... twarz Pauliny Damaske. W pierwszej torbie pojawiły się jeszcze między innymi gumki do włosów, breloczki z misiami oraz gumowy kurczak.

Następnie prowadzący program SiatCast otworzyli kolejną torbę z prezentami. Tam znaleźli amulet szczęścia podarowany Martynie Łukasik, liściki napisane przez kibiców czy lalkę Labubu. Był tam również podarunek dla Weroniki Centki-Tietianiec - lampka nocna z podobizną jej i jej męża.

Jak się okazuje Biało-Czerwone otrzymują od fanów również wiele maskotek. Często robione są one na podobieństwo naszych siatkarek.

Całe rozpakowywanie prezentów przeprowadzone przez Joannę Kaczor-Bednarską i Marka Magierę można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

AA, Polsat Sport