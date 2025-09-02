Kolejny szybki mecz na US Open! Carlos Alcaraz w półfinale
Wicelider rankingu tenisistów Carlos Alcaraz bez problemów awansował do półfinału wielkoszlemowego US Open. We wtorek w Nowym Jorku rozstawiony z numerem drugim Hiszpan pokonał Czecha Jiriego Leheckę 6:4, 6:2, 6:4.
Spotkanie trwało godzinę i 58 minut, ale nie było najkrótszym męskim starciem tego dnia. Wcześniej Jannik Sinner pokonał Aleksandra Bublika 6:1, 6:1, 6:1 w godzinę i 21 minut.
Alcaraz jest w świetnej formie. Po drodze do półfinału nie stracił seta, a w starciu z Lehecką nie musiał bronić ani jednego break-pointa. Zrewanżował się tym samym Czechowi za porażkę z ćwierćfinału turnieju w Dausze.
Jego kolejnym rywalem będzie zwycięzca drugiego wtorkowego ćwierćfinału między Serbem Novakiem Djokovicem a Amerykaninem Taylorem Fritzem.
Alcaraz wygrał US Open w 2022 roku, a przed rokiem odpadł już w drugiej rundzie.
