Kolejny szybki mecz na US Open! Carlos Alcaraz w półfinale

Wicelider rankingu tenisistów Carlos Alcaraz bez problemów awansował do półfinału wielkoszlemowego US Open. We wtorek w Nowym Jorku rozstawiony z numerem drugim Hiszpan pokonał Czecha Jiriego Leheckę 6:4, 6:2, 6:4.

fot. AFP
Carlos Alcaraz

Spotkanie trwało godzinę i 58 minut, ale nie było najkrótszym męskim starciem tego dnia. Wcześniej Jannik Sinner pokonał Aleksandra Bublika 6:1, 6:1, 6:1 w godzinę i 21 minut. 

 

Alcaraz jest w świetnej formie. Po drodze do półfinału nie stracił seta, a w starciu z Lehecką nie musiał bronić ani jednego break-pointa. Zrewanżował się tym samym Czechowi za porażkę z ćwierćfinału turnieju w Dausze.

 

Jego kolejnym rywalem będzie zwycięzca drugiego wtorkowego ćwierćfinału między Serbem Novakiem Djokovicem a Amerykaninem Taylorem Fritzem.

 

Alcaraz wygrał US Open w 2022 roku, a przed rokiem odpadł już w drugiej rundzie.

 

Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka 6:4, 6:2, 6:4

KP, PAP
TENISUS OPEN
