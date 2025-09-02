Legenda Leicester trafiła do Włoch. Oryginalny wybór Jamiego Vardy'ego

38-letni Vardy spędził w Leicester ostatnie 13 sezonów, przyczyniając się do wywalczenia dwóch najważniejszych w historii tego klubu trofeów. Słynął z niecodziennej skuteczności, która w sezonie 2019/20 pozwoliła mu zostać królem strzelców Premier League.

W barwach „Lisów” Anglik rozegrał 500 oficjalnych meczów, w których zdobył 200 bramek. Jest rekordzistą pod względem liczby kolejnych spotkań z co najmniej jednym golem - między 29 sierpnia a 28 listopada 2015 roku trafił do siatki w 11 z rzędu.

Cremonese, jeden z beniaminków włoskiej ekstraklasy, rozpoczęło sezon od sensacyjnego zwycięstwa na wyjeździe z AC Milan 2:1. Po dwóch kolejkach może pochwalić się kompletem punktów, bo pokonało też w piątek Sassuolo 3:2.

MS, PAP