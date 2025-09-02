Marta Ćwiertniewicz z misją specjalną w programie "Ninja vs Ninja". Kim jest wysłanniczka Polsat Sport?

Ćwiertniewicz od lat jest jedną z kluczowych postaci w redakcji Polsatu Sport. Na co dzień relacjonuje rozgrywki siatkarskie, prowadzi studio meczowe, przygotowuje materiały do magazynów i obsługuje największe wydarzenia – od igrzysk olimpijskich, przez Ligę Narodów, aż po Wimbledon i Tour de Pologne. Jej dynamiczny styl pracy, świetna orientacja w świecie sportu i umiejętność nawiązywania kontaktu z zawodnikami idealnie wpisują się w format "Ninja Warrior Polska".

W nowym sezonie programu Marta Ćwiertniewicz będzie nie tylko obecna za kulisami – jej rola to znacznie więcej. Jako specjalna wysłanniczka Polsat Sport pokaże widzom, co dzieje się poza torem przeszkód. W specjalnym segmencie sportowym poprowadzi wywiady z zawodnikami tuż po ich startach, dzieląc się ich emocjami, przemyśleniami i historiami, które kryją się za każdym występem. To pierwsza taka współpraca między redakcją Polsatu Sport a produkcją "Ninja Warrior Polska" i zarazem nowa jakość w relacjonowaniu tego typu widowisk.

– Gdyby ktoś kilka lat temu powiedział mi, że zamiast grać – będę zadawać pytania, nie uwierzyłabym. Ale życie samo napisało ten scenariusz. Teraz, dzięki "Ninja vs Ninja", mogę być jeszcze bliżej ludzi, którzy tak jak ja, żyją sportem na sto procent. Cieszę się, że jako wysłanniczka Polsat Sport będę mogła pokazać kulisy i porozmawiać z zawodnikami w tych najbardziej autentycznych momentach – mówi Marta Ćwiertniewicz.

Jej własna sportowa historia tylko dodaje wiarygodności tej roli. Od dzieciństwa była związana ze sportem, przez kilkanaście lat trenowała siatkówkę, zdobywając dwukrotnie Akademickie Mistrzostwo Polski. Karierę zawodniczą przerwała kontuzja kolana – zerwane więzadło i pęknięta łąkotka – która okazała się przełomem i początkiem drogi do telewizji.

Zaczynała w redakcji polsatsport.pl, później przeszła do pracy przed kamerą. Dziś to nie tylko ekspertka siatkarska, ale też pasjonatka tenisa, piłki nożnej, muzyki i tańca. Prywatnie ćwiczy bachatę, a w wolnych chwilach – jak sama mówi – "i tak ogląda mecze".

"Ninja vs Ninja" w nowej odsłonie startuje już 2 września. Widzowie mogą spodziewać się nie tylko niesamowitych zmagań na torze, ale także świeżego spojrzenia zza kulis – wprost z mikrofonu Marty Ćwiertniewicz.

"Ninja vs Ninja" od wtorku 2. września o godz. 20.30 w Polsacie.

