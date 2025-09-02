ME koszykarzy: Polska - Francja. Kto wygrał? Jaki wynik?

Podopieczni Igora Milicica przystępują do tego spotkania po trzech zwycięstwach: ze Słowenią 105:95, Izraelem 66:64 i Islandią 84:75. „Trójkolorowi” wygrali z Belgią 92:64 i Słowenią 103:95 oraz niespodziewanie przegrali z Izraelem 69:82. Obie drużyny przed wtorkowym meczem są już pewne awansu do fazy pucharowej turnieju, a mają szanse na wywalczenie pierwszego miejsca w grupie.



Francja to aktualny wicemistrz Europy, ale ze „srebrnego” składu sprzed trzech lat pozostało tylko czterech zawodników, z najbardziej doświadczonym Guerschonem Yabusele na czele. 29-latek jest kapitanem obecnej kadry. Były gracz Realu Madryt, a ostatnio New York Knicks, zasłynął efektownym wsadem nad LeBronem Jamesem w finałowym spotkaniu z USA podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Polska - Francja ME koszykarzy. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Polska - Francja na ME koszykarzy? Jaki wynik meczu Polska - Francja? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Kiedy tylko się zakończy, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.