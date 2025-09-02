Nowy napastnik Legii Warszawa! Niespodziewany powrót do Polski

Piłka nożna

Mający już doświadczenie w polskiej Ekstraklasie Antonio Colak podpisał dwuletni kontrakt z Legią Warszawa. 31-letni napastnik z Chorwacji, trzykrotny reprezentant kraju, ostatnio bronił barw włoskiej Spezii.

fot. Cyfrasport
Antonio Colak w barwach Lechii Gdańsk.

W sezonie 2014/15 Colak grał w Lechii Gdańsk, do której był wypożyczony z FC Nuernberg. Poza tym doświadczenie zbierał m.in. w HNK Rijeka, z którą dwukrotnie zdobył Puchar Chorwacji oraz został królem strzelców ekstraklasy, a także w Malmoe FF (mistrzostwo Szwecji w 2021 roku), Hoffenheim, PAOK Saloniki, Rangers FC czy Parmie.

 

W komunikacie Legia przypomniała, że Colak występował też w fazie grupowej Ligi Mistrzów w barwach Malmoe FF i Rangers FC, a ponadto grał w meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji jako piłkarz PAOK.

 

„Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Legii, bo to najlepszy klub w Polsce. Mam dobre wspomnienia z czasu mojej gry w ekstraklasie. Legia zawsze miała najlepszą kadrę, a teraz jestem częścią tego zespołu. (...) Moim celem jest zdobycie mistrzostwa i Pucharu Polski oraz zwyciężanie z Legią w Europie” - powiedział Chorwat, cytowany w klubowym komunikacie.

 

Na debiut w warszawskim klubie Colak musi poczekać co najmniej do 14 września, kiedy Legia podejmie Radomiaka Radom w ósmej kolejce

BS, PAP
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
