Okienko zamknięte, a tu taki hit! Legendarny piłkarz zmienił klub

Piłka nożna

Były piłkarz reprezentacji Niemiec Ilkay Guendogan odszedł z Manchesteru City i wzmocnił Galatasaray Stambuł. 34-letni pomocnik podpisał kontrakt ważny do końca sezonu 2026/27.

Okienko zamknięte, a tu taki hit! Legendarny piłkarz zmienił klub
fot. PAP
Ilkay Guendogan w barwach Barcelony.

Mistrzowie Turcji poinformowali, że nie musieli płacić kwoty odstępnego za doświadczonego piłkarza.

 

ZOBACZ TAKŻE: Jest potwierdzenie! Kacper Urbański piłkarzem Legii Warszawa

 

Guendogan w sierpniu ubiegłego roku wrócił do Manchesteru City po jednym sezonie spędzonym w Barcelonie.

 

Wcześniej występował w barwach "The Citizens" w latach 2016-2023 (przeszedł do tego klubu z Borussii Dortmund).

 

W 2023 roku wywalczył z drużyną prowadzoną przez Pepa Guardiolę potrójną koronę - wygrał Ligę Mistrzów, Premier League i sięgnął po Puchar Anglii.

 

Łącznie z ekipą City zdobył 14 trofeów, w tym pięć tytułów mistrza Anglii.

 

W reprezentacji Niemiec rozegrał 82 mecze i strzelił 19 goli. Po mistrzostwach Europy 2024 zakończył karierę w kadrze narodowej.

 

Guendogan to kolejny znany piłkarz pozyskany latem przez Galatasaray. Drużynę wzmocnił również m.in. Leroy Sane z Bayernu Monachium, ponadto klub wykupił z SSC Napoli Victora Osimhena - za 75 milionów euro, co jest rekordem w historii tureckiego futbolu.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sparta Rotterdam - Feyenoord Rotterdam. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 