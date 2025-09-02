Okienko zamknięte, a tu taki hit! Legendarny piłkarz zmienił klub

Mistrzowie Turcji poinformowali, że nie musieli płacić kwoty odstępnego za doświadczonego piłkarza.

Guendogan w sierpniu ubiegłego roku wrócił do Manchesteru City po jednym sezonie spędzonym w Barcelonie.

Wcześniej występował w barwach "The Citizens" w latach 2016-2023 (przeszedł do tego klubu z Borussii Dortmund).

W 2023 roku wywalczył z drużyną prowadzoną przez Pepa Guardiolę potrójną koronę - wygrał Ligę Mistrzów, Premier League i sięgnął po Puchar Anglii.

Łącznie z ekipą City zdobył 14 trofeów, w tym pięć tytułów mistrza Anglii.

W reprezentacji Niemiec rozegrał 82 mecze i strzelił 19 goli. Po mistrzostwach Europy 2024 zakończył karierę w kadrze narodowej.

Guendogan to kolejny znany piłkarz pozyskany latem przez Galatasaray. Drużynę wzmocnił również m.in. Leroy Sane z Bayernu Monachium, ponadto klub wykupił z SSC Napoli Victora Osimhena - za 75 milionów euro, co jest rekordem w historii tureckiego futbolu.

BS, PAP