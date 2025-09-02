Panowie pochylą się m.in. nad powrotem do kadry Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego oraz braku powołania dla Marcina Bułki.



Zostaną przedstawione również przewidywane przez Romana Kołtonia składy na mecz z Holendrami (w wariantach z trzema i czterema obrońcami) oraz hierarchia Jana Urbana na poszczególnych pozycjach w reprezentacji Polski. Dodatkowo pokażemy również hierarchię Jerzego Brzęczka na poszczególnych pozycjach w młodzieżowej reprezentacji Polski.



Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go, Polsatsport.pl i YouTube Polsatu Sport. Początek o godzinie 9:00.