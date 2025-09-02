Wkraczamy w decydującą fazę tegorocznego czempionatu. Na placu gry zostały już tylko najlepsze reprezentacje, które już niedługo powalczą w ćwierćfinałach. Polscy kibice na pewno mogą być dumni, że w gronie tych drużyn znajduje się również nasza kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego.

Biało-Czerwone awansowały do 1/8 finału mistrzostw z pierwszego miejsca w grupie, pokonując na premierowym etapie rywalizacji drużyny narodowe Wietnamu, Kenii oraz Niemiec. Następnie w fazie pucharowej Polki po zaciętym meczu okazały się lepsze od Belgijek. Teraz czeka je arcytrudne starcie ze świetnie dysponowaną reprezentacją Włoch.

Jaka atmosfera panuje w naszej reprezentacji? Czy Biało-Czerwone sięgną po zwycięstwo w nadchodzącym spotkaniu? Jak kibice reagują na nasze siatkarki? Na te pytania we wtorek postarają odpowiedzieć się Joanna Kaczor-Bednarska i Marek Magiera, którzy razem z reprezentacją Polski przebywają obecnie w Tajlandii.

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Redakcja, Polsat Sport