Czas na ostatni mecz towarzyski podopiecznych Nikoli Grbicia przed siatkarskimi mistrzostwami świata. W ostatnim sparingu polscy siatkarze zmierzą się z Brazylijczykami.

MŚ siatkarzy 2025: Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Niedawno podczas Memoriału Wagnera polscy siatkarze rywalizowali z Serbią, Argentyną i właśnie Brazylią. Tym razem zmierzą się z Canarinhos w ramach meczu towarzyskiego.

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 będą rozegrane w dniach 12 września - 28 września na Filipinach. Polscy siatkarze będą rywalizować w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.

Polska - Brazylia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Brazylia poznamy w czwartek. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Brazylia, przekonamy się w godzinach wieczornych - start o godzinie 18.30.

