Polska - Brazylia. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Brazylia, czyli czas na ostatni mecz polskich siatkarzy przed mistrzostwami świata 2025. Kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Brazylia? Jaki był wynik meczu Polska - Brazylia w siatkówkę?

Czas na ostatni mecz towarzyski podopiecznych Nikoli Grbicia przed siatkarskimi mistrzostwami świata. W ostatnim sparingu polscy siatkarze zmierzą się z Brazylijczykami.

 

MŚ siatkarzy 2025: Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

Niedawno podczas Memoriału Wagnera polscy siatkarze rywalizowali z Serbią, Argentyną i właśnie Brazylią. Tym razem zmierzą się z Canarinhos w ramach meczu towarzyskiego.

 

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 będą rozegrane w dniach 12 września -  28 września na Filipinach. Polscy siatkarze będą rywalizować w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.

Wynik meczu siatkarzy Polska - Brazylia poznamy w czwartek. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Polska - Brazylia, przekonamy się w godzinach wieczornych - start o godzinie 18.30.

