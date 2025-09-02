Polska kadra w komplecie. Dołączył filar obrony

Polscy piłkarze przygotowujący się do wyjazdowego meczu z Holandią w kwalifikacjach mistrzostw świata trenowali we wtorek na katowickim stadionie. W zajęciach wziął udział obrońca Jakub Kiwior, który tego dnia dołączył do kadry.

Polska kadra w komplecie. Dołączył filar obrony
fot. Cyfrasport
Jakub Kiwior

Pozostali zawodnicy stawili się na zgrupowaniu w poniedziałek. Kiwior tego dnia dopinał formalności związane z przejściem z angielskiego Arsenalu do portugalskiego FC Porto.

 

Selekcjoner kadry Jan Urban podkreślił, że zmiany barw klubowych dają zawodnikom zastrzyk pozytywnej energii.

 

W odróżnieniu od pierwszego, poniedziałkowego treningu, tym razem od początku więcej było zajęć z piłką. Reprezentanci będą jeszcze raz trenowali na Arenie Katowice w środowe południe, a później odlecą do Holandii, gdzie dzień później w roli trenera kadry zadebiutuje Urban.

 

Z Holendrami Polacy zmierzą się w Rotterdamie, a trzy dni później z Finami na superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.

 

Biało-czerwoni po trzech meczach grupy G eliminacji mają sześć punktów. Jeszcze pod wodzą Michała Probierza wygrali oba marcowe spotkania w Warszawie z niżej notowanymi rywalami. Na inaugurację pokonali Litwę 1:0, a następnie Maltę 2:0.

 

10 czerwca ulegli jednak na wyjeździe Finlandii 1:2, co - w połączeniu z wcześniejszym odebraniem opaski kapitana nieobecnemu na tamtym zgrupowaniu Robertowi Lewandowskiemu i jego rezygnacją z gry w kadrze pod wodzą Probierza - doprowadziło do rewolucji w reprezentacji.

 

Dwa dni po meczu w Helsinkach ówczesny selekcjoner ustąpił ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy.

 

Lewandowski wrócił do kadry, znów jest jej kapitanem. Ponownie wśród powołanych znalazł się Kamil Grosicki, który 6 czerwca na chorzowskim stadionie pożegnał się oficjalnie z reprezentacją, rozgrywając swój 95. mecz (towarzyski z Mołdawią 2:0).

MR, PAP
