"Psychologiczna gra" przed meczem z Włoszkami? Magdalena Stysiak wszystko wyjaśniła

Bożena Pieczko, Polsat Sport: Jak wyglądał powrót po jednodniowym odpoczynku? Czujecie się gotowe?

Magdalena Stysiak: Tak, ważny był odpoczynek, więc większość dziewczyn wybrała się na odnowę biologiczną. Dobry nawet jeden dzień. Była siłownia, trening i jedziemy.

Wasz trening odbywa się w tym samym czasie, co trening Włoszek, a dzieli was tylko kotarka.

Też tego nie rozumiem, jak mogło się to wydarzyć. To jednak pytanie do organizatorów. My chcieliśmy się skupić na swojej grze i nie rozpraszać.

Słychać było głośne okrzyki, Włoszki dobrze bawiły się na treningu. To taka gra psychologiczna?

Nie zwracam uwagi na takie rzeczy. My też dobrze się bawiłyśmy, też specjalnie krzyczałyśmy, ale nie uważam, że to jakieś zagrywki. Każdy jest skupiony na własnym treningu i gdy coś wyjdzie, to się cieszymy.

Wracałyście do wcześniejszych meczów w trakcie analizy?

Skupiałyśmy się na wszystkich meczach, bo Włochy grają w wielu spotkaniach podobną siatkówkę, rozgrywająca ma podobne zachowania. Jest to bardzo dobry zespół, ale musimy się też skupić na sobie. Oglądałyśmy każdy ich mecz, nie tylko z nami.

Na co nie możecie sobie pozwolić w meczu z Włoszkami?

Na przestój, stratę kilku punktów. Jeżeli zrobią niesamowitą akcję, brawo, ale jesteśmy na to przygotowane. Zabranie trzech, czterech punktów może grozić.

Jesteś doświadczoną zawodniczką. Grałaś w ćwierćfinale mistrzostw świata, grałaś na mistrzostwach Europy, byłaś na igrzyskach olimpijskich, ale dla wielu zawodniczek z drużyny mistrzostwa świata to coś zupełnie nowego. Wiemy, że jest to nowy cykl olimpijski i buduje się tutaj nową drużynę. Widać większe emocje związane z ćwierćfinałem? Pojawia się presja, czy może dziewczyny starają się podchodzić do tego ze spokojem?

Presja jest dla nas normalna. Im jestem starsza, tym bardziej wiem, o jaką stawkę gramy. Mamy dużo młodych dziewczyn z mniejszym doświadczeniem i na pewno mają jakąś presję. One będą mówić, że nie, ale każdy ją ma. Ważne, jak sobie z nią poradzimy. Zagramy o coś albo o nic, więc od nas zależy, jak sobie poradzimy.

