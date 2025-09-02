Rekord transferowy! Nigdy wcześniej nie wydano tylu pieniędzy

Do końca sierpnia kluby Premier League wydały łącznie 3,15 mln euro, ale w poniedziałek, który był ostatnim dniem okienka transferowego, sfinalizowano negocjacje w sprawie kilku ważnych piłkarzy, na czele z Alexandrem Isakiem. Szwed przeszedł z Newcastle United do Liverpoolu za rekordową w Anglii sumę 146,5 miliona euro.

Środki wydane przez 20 klubów wyniosły według BBC 3,087 miliona funtów, czyli ok. 3,56 miliarda euro. Przed rokiem było to 1,96 miliarda funtów (ok. 2,26 mld euro).

„Kwota z tego roku jest wyższa niż w Bundeslidze, La Lidze, Ligue 1 i Serie A razem wziętych” – napisało BBC.

Z jej danych wynika, że najaktywniejszym klubem tego lata był Liverpool, który za nowych piłkarzy - w tym Isaka, Niemca Floriana Wirtza i Holendra Jeremiego Frimponga z Bayeru Leverkusen czy Francuza Hugo Ekitike z Eintrachtu Frankfurt - zapłacił 415 mln funtów (478 mln euro), a za sprzedaż otrzymał 187 mln funtów (215 mln euro).

Druga pod względem wydatków jest Chelsea Londyn - 285 mln funtów (328 mln euro), która jednak zakończyła okienko transferowe z dodatnim bilansem, bo sprzedała piłkarzy za łącznie 288 mln funtów (332 mln euro). Trzeci Arsenal Londyn zapłacił za nowych zawodników 255 mln funtów (294 mln euro), ale zyskał tylko dziewięć mln funtów (10,4 mln euro) - m.in. za wypożyczenie do FC Porto Jakuba Kiwiora.

Po trzech kolejkach inwestycje poczynione przez kluby pokrywają się z kolejnością na szczycie tabeli Premier League. Prowadzi Liverpool z kompletem punktów, o dwa mniej zgromadził wicelider Chelsea, a Arsenal jest trzeci z sześcioma punktami.

