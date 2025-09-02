Robert Ruchała UFC. Debiut Ruchały w UFC. Kiedy walka Ruchała - Gomis?

Sporty walki

Robert Ruchała - William Gomis, czyli czas na debiut Ruchały w UFC. Kiedy walka Ruchała - Gomis na UFC w Paryżu? O której godzinie Ruchała - Gomis w UFC Paryż?

Robert Ruchała UFC. Debiut Ruchały w UFC. Kiedy walka Ruchała - Gomis?
fot. PAP
Robert Ruchała

Podczas UFC w Paryżu wystąpi trzech Polaków - Marcin Tybura, Robert Bryczek i Robert Ruchała. Tybura i Bryczek mają już za sobą debiuty w UFC, a polski zawodnik wagi ciężkiej jest wręcz weteranem największej organizacji MMA na świecie. W sobotę Ruchała zadebiutuje w UFC.

 

UFC w Paryżu z udziałem trzech reprezentantów Polski. Karta walk. Kto walczy?

 

Pierwszym rywalem byłego tymczasowego mistrza KSW będzie William Gomis, mający na swoim koncie już pięć występów w UFC - cztery wygrane i jedna porażka. "Jaguar" bez wątpienia będzie jednym z najtrudniejszych rywali Ruchały w dotychczasowej karierze w MMA.

Debiut Ruchały w UFC. Kiedy walka Ruchała - Gomis w Paryżu?

Kiedy walka Ruchała - Gomis w Paryżu? Debiut Ruchały w UFC odbędzie się w sobotę 6 września. Pierwsza walka Ruchały w UFC będzie miała miejsce na karcie wstępnej gali w Paryżu, która rozpocznie się o godzinie 18.00.

Transmisja gali UFC w Paryżu w sobotę w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go. Początek studia o 17:00. Karta wstępna ruszy o 18:00. Karta główna o 21:00.

BS, Polsat Sport
MMAROBERT RUCHAŁASPORTY WALKI
