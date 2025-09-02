Robinho pozostanie w więzieniu? Jest odpowiedź sądu na apelację!

Piłka nożna

Były brazylijski piłkarz Robinho pozostanie w więzieniu, gdzie odsiaduje dziewięcioletni wyrok, po tym jak apelację od wyroku odrzucił Sąd Najwyższy. Decyzja zapadła większością głosów podczas posiedzenia online.

Robinho pozostanie w więzieniu? Jest odpowiedź sądu na apelację!
fot. PAP/EPA
Były brazylijski piłkarz Robinho pozostanie w więzieniu, gdzie odsiaduje dziewięcioletni wyrok za gwałt zbiorowy.

Robinho od marca 2024 roku przebywa w więzieniu Tremembe, 150 km od Sao Paulo. Został uznany winnym gwałtu zbiorowego na młodej Albance, która świętowała swoje 23. urodziny w klubie nocnym w Mediolanie. Do przestępstwa doszło w 2013 roku, kiedy Brazylijczyk grał w AC Milan.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liverpool poprawił swój rekord! Hitowy transfer potwierdzony

 

41-letni były piłkarz został skazany w 2017 roku, a w styczniu 2022 roku włoski Sąd Kasacyjny podtrzymał wyrok. Kiedy były piłkarz wrócił do Brazylii podczas procesu we Włoszech w 2017 roku, włoskie sądy wnioskowały o odbycie kary w kraju ojczystym, bowiem konstytucja Brazylii nie zezwala na ekstradycję obywateli tego kraju. Sąd Najwyższy w Brasilii przychylił się do wniosku. Robson de Souza, bo tak brzmi jego nazwisko, oddał się w ręce brazylijskich władz i rozpoczął odbywanie kary.

 

Robinho zawsze utrzymywał, że jest niewinny, twierdząc, że „oskarżenie miało podłoże rasistowskie”.

MS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIABRAZYLIAPIŁKA NOŻNAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jakim składem Polska zagra w debiucie Jana Urbana?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 