Skład Polski na Puchar Davisa. Kto zagra w meczu z Wielką Brytanią?

Dwudniowa rywalizacja na twardym korcie wyłożonym w Polsat Plus Arena Gdynia toczyć się będzie w ramach Grupy Światowej I. Stawką będzie awans do grona najlepszych drużyn walczących w przyszłym roku o miejsce w finałowej rywalizacji o Srebrną Salaterę. Czterej z pięciu (poza Berkietą) powołanych zawodników przez kapitana Mariusza Fyrstenberga na ten mecz jest związanych z LOTTO PZT Team, programem wspierania czołowych polskich tenisistów.

Pod nieobecność kontuzjowanych zawodników z TOP 100 rankingu ATP Kamila Majchrzaka (LOTTO PZT Team/WKT Mera Warszawa) i Huberta Hurkacza (Redeco Wrocław) liderem polskiej drużyny w Gdyni będzie Kaśnikowski, obecnie sklasyfikowany na 430. miejscu.

Jeszcze w październiku Maks był 168. tenisistą świata, a miesiąc wcześniej zadebiutował w Wielkim Szlemie podczas US Open, rozgrywając zacięty pięciosetowy pojedynek z graczem z TOP 50 w pierwszej rundzie. Wcześniej w Nowym Jorku wygrał trzy mecze w eliminacjach. Jednak problemy z ramieniem spowodowały, że nie grał w Tourze w obecnym sezonie od lutego do połowy czerwca, przez co nie obronił wielu punktów, w tym za zwycięstwo w challengerze ATP Enea Poznań Open na kortach Olimpii Poznań.

Od powrotu na korty sukcesywnie odrabia straty w rankingu spowodowane kilkumiesięczną przerwą w startach. W lipcu zwyciężył w ITF M25 Toyota Koszalin Open z cyklu LOTTO PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski 2025. A w ubiegłym tygodniu dotarł do ćwierćfinału XXVI Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski – Astra Coffee & More, największego męskiego turnieju w tym cyklu. Poznańska impreza miała rangę ITF M25 i podwyższoną pulę nagród, a w 1/4 finału Kaśnikowskiego zatrzymał Fryderyk Lechno-Wasiutyński (FairPlayce Poznań), późniejszy jej triumfator.

W obecnym sezonie świetnie spisuje się Berkieta (WKT Mera Warszawa), który w czerwcu w Messynie zdobył w jeden weekend pierwsze w zawodowej karierze tytuły, triumfując jednocześnie w singlu i w deblu w ITF M15. Potem udanie rywalizował w kilku imprezach LOTTO PZT Polish Tour. Na przykład w Koszalinie uległ w finale Maksowi w trzech setach, wcześniej w lipcu był najlepszy w deblu z Mateuszem Lange (POZ Bruk Sobota) w ITF M15 Kozerki Tour, również zaliczanym do „narodowego Touru”.

Tomasz, który obecnie jest 544. w rankingu ATP, ma już za sobą udany debiut w reprezentacji Polski. Został powołany do niej przez kapitana Fyrstenberga we wrześniu 2023 roku i wówczas w Kozerkach wygrał mecz na 4:0 z zespołem Barbadosu.

Obiekt położony koło Grodziska Mazowieckiego dobrze wspomina także Pieczkowski (KT Jakubowo Olsztyn), który w pierwszym dniu zapewnił Polakom prowadzenie 2:0. Ale on zadebiutował w drużynie narodowej 12 miesięcy wcześniej w Inowrocławiu, odnosząc dwa singlowe zwycięstwa i przyczyniając się do wygranej 5:0 z Indonezją.

Olaf aktualnie jest sklasyfikowany na 476. pozycji na świecie, o pięć miejsc od swojego najlepszego jak dotychczas notowania w rankingu. Zawodnik LOTTO PZT Team ma na koncie trzy tytuły w imprezach rangi ITF M15, a pierwszy wywalczył w 2023 roku w Szczawno International w Szczawnie Zdroju, zaliczanym do „narodowego Touru”. Dwa kolejne zwycięstwa odniósł w tym sezonie, obydwa na twardych kortach w Oslo i Monastyrze.

Przeciwko Barbadosowi zadebiutował w daviscupowym teamie także Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań), grając u boku Zielińskiego (CKT Grodzisk Maz.). To oni rozstrzygnęli wówczas losy zwycięstwa, zdobywając punkt na 3:0.

Drzewiecki jest obecnie 84. deblistą świata, ale udany start w US Open powinien mu pozwolić awansować o około 10 lokat, dzięki czemu poprawi swoją dotychczasową „życiówkę” – 83. pozycję.

Właśnie Jan będzie najbardziej doświadczonym i utytułowanym zawodnikiem w polskiej ekipie, jakiego zobaczymy w przyszłym tygodniu w Gdyni. Ma w dorobku dwa wielkoszlemowe zwycięstwa w mikście odniesione w 2024 z Su-Wei Hsieh z Tajwanu w Australian Open i Wimbledonie. W Melbourne osiągnął w deblu finał w 2023 roku w parze z Hugo Nysem z Monako.

Od kilku sezonów jest sklasyfikowany nieprzerwanie w TOP 50 rankingu deblowego ATP, w którym był już 14., a obecnie zajmuje ... lokatę. Jest też jednym z filarów daviscupowej drużyny, w której ma bilans meczów w grze podwójnej 6-3, a w sumie 6-4 bo raz wystąpił też w singlu, choć bez powodzenia.

On również we wtorek w nocy powalczy o awans do ćwierćfinału US Open, u boku Czecha Adama Pavlaska. Ich rywalami będą Hiszpan Marcel Granollers i Argentyńczyk Horacio Zeballos, para rozstawiona w drabince z numerem piątym.

Jak już wspominaliśmy, w Polsat Plus Arenie Gdynia w dniach 12-13 września nie wystąpi Kamil Majchrzak, który w poniedziałek powinien awansować w okolice 60. pozycji na świecie. Zawodnik LOTTO PZT Team w ubiegłym tygodniu wyeliminował w pięciu setach dziewiątego na świecie Karena Chaczanowa w drugiej rundzie US Open. Jednak w kolejnym meczu skreczował z powodu kontuzji mięśni brzucha, która wymaga obowiązkowej przerwy w grze i treningach w najbliższych trzech tygodniach. Nie zagra też Hubert Hurkacz, który przechodzi rehabilitację po operacji kolana.

Wtorek jest dniem, w którym mija termin zgłaszania składów na mecze Grupy Światowej I. Po południu dowiemy się więc jacy brytyjscy tenisiści przyjadą w przyszłym tygodniu do Gdyni.

Transmisje telewizyjne z dwudniowego spotkania będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Wielką Brytanią:

Maks Kaśnikowski (LOTTO PZT Team/CKT Grodzisk Maz.)

Olaf Pieczkowski (LOTTO PZT Team/KT Jakubowo Olsztyn)

Tomasz Berkieta (WKT Mera Warszawa)

Karol Drzewiecki (LOTTO PZT Team/WKS Grunwald Poznań)

Jan Zieliński (LOTTO PZT Team/CKT Grodzisk Maz.)

kapitan Mariusz Fyrstenberg

Ramowy plan gier spotkania w Gdyni:

piątek, 12 września – start godz. 17.00

1. mecz gry pojedynczej

2. mecz gry pojedynczej

sobota, 13 września – start godz. 13.00

3. mecz gry podwójnej

4. mecz gry pojedynczej

5. mecz gry pojedynczej (jeśli będzie konieczny)

Informacja prasowa