Sprawdzian przed siatkarskimi MŚ już za nimi! Pięć setów w Sosnowcu

To już ostatnie chwile przed mistrzostwami świata na Filipinach. Zarówno Brazylia i Argentyna brały udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Po zakończeniu turnieju siatkarze obu drużyn postanowili spotkać się jeszcze raz i rozegrać mecz towarzyski w ramach przygotowań do czempionatu globu.

ZOBACZ TAKŻE: Hit transferowy! Legenda PlusLigi przenosi się do innej drużyny

W pierwszym secie niemal przez cały czas dominowali zawodnicy prowadzeni przez legendarnego Bernardo Rezende. Szybko wypracowali kilkupunktową przewagę i wydawało się, że utrzymają ją do końca. Wygrywali już 24:21, ale wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Argentyńczycy zdobyli trzy punkty z rzędu, a potem wygrali całego seta 27:25.

W drugim secie "Canarinhos" znów wypracowali przewagę, ale szybko dali się dogonić rywalom. Prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie, lecz w końcówce ponownie warunki dyktowali Brazylijczycy. Tym razem nie dali się dogonić i wyrównali stan tego meczu.

Argentyńczycy nie dawali za wygraną i po raz pierwszy w tym spotkaniu to oni lepiej "weszli" w seta (12:8). Później gra nieco się wyrównała i była zacięta już do samego końca. Wojnę nerwów w końcówce wygrali podopieczni Marcelo Mendeza.

Mimo że znaleźli się pod ścianą, Brazylijczycy zdołali odwrócić losy tego meczu. Zarówno w czwartym, jak i piątym secie, w najważniejszych momentach "odskakiwali" rywalom i trzymali prowadzenie już do końca. Po ponad 2,5 godzinach gry to oni wygrali całe spotkanie 3:2.

Reprezentacja Brazylii zagra jeszcze spotkanie towarzyskie z Polską. Mecz odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie.

Transmisja meczu Polska - Brazylia w czwartek 4 września w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:30.

Brazylia - Argentyna 3:2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:20, 15:9)