Szeremeta celuje w kolejny sukces! Takie słowa wicemistrzyni olimpijskiej!

Julian CieślakSporty walki

Już w czwartek 4 września początek mistrzostw świata w boksie. W medal podczas zawodów w Liverpoolu celuje Julia Szeremeta. - Mam nadzieję, że przyjadę z uniesioną ręką - powiedziała Polsatowi Sport wicemistrzyni olimpijska.

fot. PAP
Julia Szermeta

Julia Szeremeta jest jedną z największych polskich nadziei medalowych podczas zbliżających się mistrzostw globu. Te startują już 4 września.

 

- Bardzo się cieszę, że mogę wyruszyć na mistrzostwa świata i w końcu na nich powalczyć, bo - jak wiadomo - wcześniej, w marcu, to się nie udało. Teraz jest szansa. Mam nadzieję, że przyjadę z uniesioną ręką - stwierdziła wicemistrzyni olimpijska z Paryża w rozmowie z Robertem Małolepszym.

 

Czempionat globu jest docelową imprezą w tym sezonie. Wcześniej Szeremeta odnosiła sukcesy w Pucharach Świata, w tym przed własną publicznością.

 

- Ostatnio startowałam na dwóch Pucharach Świata. W Brazylii zdobyłam srebrny medal, a później u nas - w Warszawie - gdzie sięgnęłam po złoto. Były jeszcze zmagania w Astanie, ale tam nie wystąpiłam, bo rozpoczynałam przygotowania pod mistrzostwa świata - wyjaśniła.

 

Znalazł się też czas na odpoczynek.

 

- Czas letni spędziłam na sali treningowej. Miałam delikatne wakacje - miesiąc wolnego po Pucharze Świata. Potem delikatne roztrenowanie i powrót do formy pod mistrzostwa. To dla mnie najważniejsza impreza sportowa w tym roku i muszę dać z siebie wszystko - dodała.

 

Transmisje z mistrzostw świata w boksie na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

Cała rozmowa z Julią Szeremetą:

BOKSJULIA SZEREMETAMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA W BOKSIESPORTY WALKI
