Szokujące obrazki w trakcie meczu. Mistrz świata nagle wstał i... niebywałe, co zrobił!

Brecel to jeden z największych talentów w historii snookera. O jego niesamowitych umiejętnościach mówiło się już od najmłodszych lat, a filmiki z popisami kilkuletniego Belga podbijały internet.

Długo wydawało się, że "The Belgian Bullet" nie spełni pokładanych w nim nadziei. W 2023 roku jednak dopiął swego i sięgnął po tytuł mistrza świata, w finale pokonując znacznie bardziej doświadczonego Anglika Marka Selby'ego.

W ostatnich miesiącach Brecel nie brał udziału w turniejach. Dość powiedzieć, że w światowym rankingu spadł na 41. miejsce. Jak ogłosił niedawno, ma problemy ze zdrowiem, nie wchodząc w szczegóły.

Kibice Belga ucieszyli się, gdy zobaczyli, że zagra w Grand Prix. Jak się jednak okazało, jego występ w tych zawodach nie trwał zbyt długo.

Pierwszym rywalem Brecela był reprezentant Tajlandii Sunny Akani. Leworęczny zawodnik prowadził z 30-latkiem 2:0 i był przy stole w trzeciej partii. Nagle Brecel wstał i... poddał mecz, zaskakując wszystkich.

Przypomnijmy - spotkanie miało toczyć się do pięciu wygranych partii.

To niezwykle rzadko spotykany obrazek - żeby zawodnik poddawał mecz w jego trakcie, na tak wczesnym etapie. Najsłynniejszą tego typu historią była sytuacja, kiedy legendarny Anglik Ronnie O'Sullivan poddał spotkanie z inną ikoną snookera, Szkotem Stephenem Hendrym - podczas UK Championship w 2006 roku.